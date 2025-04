Until Dawn - Fino all'alba, al cinema l'horror tratto dal videogame

La trama del film Until Dawn - Fino all'alba si snoda su binari angoscianti e carichi di mistero, calando gli spettatori in una spirale di terrore senza via d’uscita.

Dodici mesi dopo la scomparsa inspiegabile di Melanie, la giovane Clover decide di tornare sul luogo dove tutto è cominciato.

Insieme a un gruppo di amici, raggiunge una valle isolata nella speranza di scoprire la verità che nessuno è riuscito a svelare. Lì, tra i resti decadenti di un vecchio centro per visitatori, il gruppo si imbatte in una presenza letale: un misterioso killer con il volto coperto li bracca e li elimina uno a uno.

Ma la morte non è la fine. Dopo ogni omicidio, i ragazzi si risvegliano, catapultati di nuovo all’inizio della stessa notte, condannati a ripetere l’orrore come in un incubo senza fine.

Ogni volta il pericolo assume forme nuove, sempre più mostruose e spietate, alimentando una spirale di paura crescente. Quando realizzano che il numero delle possibilità non è infinito, capiscono che l’unica speranza di salvezza è riuscire a sopravvivere, almeno una volta, fino all’arrivo della luce del giorno.



La sceneggiatura propone così un gioco temporale crudele, dove la ripetizione diventa condanna e ogni errore può essere fatale.