Cortina Express, il film di Natale con Christian De Sica

Arriverà nelle sale italiane a partire dal 23 dicembre 2024 la pellicola natalizia ambientata in montagna. Nelle scorse ore è stato diffuso in rete il video che anticipa ciò che vedremo in questa avventura tutta da ridere. Prodotto da Medusa e diretto da Eros Puglielli, ha un cast corale e stellare che vede, tra gli altri, Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D'Argenio, Francesco Bruni, Beatrice Modica, Riccardo Maria Manera, Marco Marzocca, Veronika Logan e Agata Samperi

È uscito nelle scorse ore il trailer ufficiale di Cortina Express, il film di Natale con protagonista Christian De Sica.



Arriverà nelle sale italiane a partire dal 23 dicembre 2024, offrendosi al grande pubblico come la pellicola natalizia ambientata in montagna, il film di Natale per eccellenza insomma.

È stato diffuso in rete il video (che potete guardare nella clip posta in alto, in testa a questo articolo) che anticipa ciò che vedremo in questa avventura tutta da ridere.



Prodotto da Medusa e diretto da Eros Puglielli, Cortina Express ha un cast corale e stellare che vede, tra gli altri, Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D'Argenio, Francesco Bruni, Beatrice Modica, Riccardo Maria Manera, Marco Marzocca, Veronika Logan e Agata Samperi. A fare da grande pratogonista c’è chiaramente lui, il re della risata natalizia, ossia il mitico Christian De Sica.