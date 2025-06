Elodie annuncia un tour di concerti nei palazzetti. Le date

Sei nuove date in autunno tra ottobre e dicembre per un incontro col pubblico dopo l'estate negli stadi. I biglietti in vendita da martedì 10 giugno a partire dalle ore 14

Con ancora addosso l'emozione della prima data della sua carriera in uno stadio, lo storico live a San Siro di domenica 8 giugno, Elodie annuncia una nuova serie di show per l'autunno 2025 indoor, nei palazzetti.

Sei nuovi concerti dal 29 ottobre al 1°dicembre per raggiungere il pubblico in più parti d'Italia, dal momento che le date estive in programma sono solo due, Milano (San Siro) e Napoli (Stadio Maradona).

I biglietti del nuovo tour targato Vivo Concerti sono disponibili da martedì 10 giugno con l'apertura per le vendite fissata per le ore 14.



Sei nuovi show indoor in autunno Elodie non si ferma e dopo la pioggia di commenti alla prima data live dell'estate 2025, il concerto evento a San Siro di domenica 8 giugno, annuncia il ritorno sul palco a ottobre per altri sei imperdibili show che si svolgeranno nei palazzetti, proprio come quelli della stagione 2023.

La notizia del nuovo tour indoor arriva nel tardo pomeriggio del lunedì post San Siro, ovvero, mentre le immagini del primo concerto in uno stadio della cantante sono ancora ovunque, online e sui social.

Coreografie accattivanti, emozione, look incredibili e tanti momenti a due voci - sul palco la cantante ha ospitato Gianna Nannini, Gaia, Nina Kraviz e Achille Lauro. L'adrenalina è ancora in circolo e a tre giorni dal secondo e atteso live di Napoli, l'annuncio che la musica non smetterà di suonare per i tanti fan che vorranno tornare a scatenarsi con le hit del repertorio della popstar. Vedi anche Elodie Show 2023, il tour più glamour di sempre. I look dei concerti

"Elodie Show 2025": tutte le date Da Torino a Messina, passando per Firenze e Roma, città dove aveva già cantato live nel 2023. Elodie tornerà sul palco con uno show su misura per i palazzi dello sport a cui è già abituata che non sarà meno carico di energia di quello messo in piedi per San Siro e il Maradona.

Si parte il 29 ottobre dal Palazzo del Turismo di Jesolo, scelto come cornice della Data Zero, si prosegue con l'Unipol Forum di Milano e il Mandela Forum di Firenze. Poi è il turno di Roma, la città della cantante, a novembre, al Palazzo dello Sport. A Novembre anche la data di Messina, al Palarescifina. I saluti a Torino, Inalpi Arena, il 1° dicembre.

La nuova tournée sarà l'occasione, naturalmente, per ascoltare dal vivo i brani di Mi ami mi odi, il quinto album in studio della cantautrice, pubblicato lo scorso 2 maggio, oltre agli altri successi che hanno reso la cantautrice una delle artiste di primo piano della scena nazionale.

Qui tutte le date di Elodie in autunno: Mercoledì 29 ottobre 2025 @ Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

Venerdì 31 ottobre 2025 @ Milano , Unipol Forum

, Unipol Forum Venerdì 14 novembre 2025 @ Firenze , Mandela

, Mandela Mercoledì 19 novembre 2025 @ Roma, Palazzo dello Sport

Martedì 25 novembre 2025 @ Messina, PalaRescifina

Lunedì 1 dicembre 2025 @ Torino, Inalpi Arena