Elodie Show 2023, il tour più glamour di sempre. I look dei concerti

1/17 PH Kimberley Ross

Elodie esordisce sul palco del Palapartenope di Napoli, che ha ospitato la prima data della tournée Elodie Show 2023, con un trench in pelle, stivali alti e stringati e intimo in evidenza sotto un body in mesh tutto loghi. Il pubblico non si aspettava niente di meno dalla cantante che ha fatto dello stile sexy, griffato e ribelle un marchio di fabbrica. I suoi look rafforzano il senso dei brani e definiscono lo spirito di ogni blocco dello show. Si parte con Fendi, un look realizzato in esclusiva per lei da Kim Jones

Elodie in concerto a Milano: “La guerra toglie la libertà, la cultura rende liberi"