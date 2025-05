The Kolors, il nuovo tormentone estivo è Pronto come va: il videoclip

A luglio la formazione tornerà in tour esibendosi sui palchi di numerose città italiane: da Firenze a Roma passando per Este, L’Aquila e Milano

I The Kolors hanno lanciato il nuovo tormentone estivo Pronto come va. Parallelamente, il trio ha pubblicato il videoclip della canzone. A luglio la formazione (FOTO) darà il via alla sua tournée estiva.

The kolors, il videoclip di pronto come va Reduci dal successo del brano Tu con chi fai l'amore in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, la formazione ha distribuito il nuovo brano Pronto come va. La canzone ha immediatamente riscosso grandi consensi da parte del pubblico, il videoclip, girato a sorpresa ad alcune feste di matrimonio, ha collezionato più di 300.000 visualizzazioni su YouTube in circa cinque giorni. Approfondimento The Kolors, irruzione ad alcune feste di matrimonio a Napoli. VIDEO

A luglio i The Kolors torneranno in tour esibendosi sui palchi di numerose città: da Firenze a Roma passando per Este, L’Aquila e Milano. Ecco tutti gli appuntamenti annunciati: 11 luglio, Firenze

27 luglio, Este (PD)

2 agoto, L’Aquila

9 agosto, Marina di Modica (RG)

12 agosto, Santa Maria di Castellabate (SA)

19 agosto, Castelnuovo di Garfagnana (LU)

9 settembre, Milano

16 settembre, Roma Approfondimento Sanremo, il testo della canzone dei The Kolors: Tu con chi fai l'amore

Nell’estate del 2023 i The Kolors hanno conquistato le classifiche con il tormentone Italodisco, certificato con ben sei dischi di platino in Italia. Dodici mesi dopo la formazione ha bissato il successo con Karma. Tra le canzoni più famose del gruppo ricordiamo Everytime, Me Minus You, Frida (mai, mai, mai) e Cabriolet panorama.