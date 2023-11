Elodie potrebbe tornare presto sul set ma il progetto resta un mistero

La cantautrice, già premiata come rivelazione per la pellicola di Pippo Mezzapesa Ti mangio il cuore, sta seriamente prendendo in considerazione una nuova proposta in campo cinematografico per la quale, però, dovrà studiare parecchio

Le ultime settimane del 2023 sono piene di impegni per Elodie che si sta godendo gli ottimi risultati del suo clubtape Red Light - il singolo A far spenti è il più trasmesso dell'ultima settimana secondo EarOne - ed è attesa sul palco per le otto date del tour nei palazzetti, tutte concentrate in meno di un mese.

In mezzo a tutto questo, la cantante si sta ritagliando del tempo per dedicarsi alla recitazione, un campo nel quale ha iniziato a mettersi alla prova da qualche stagione. L'idea è quella di tornare sul set perché, tra le proposte ricevute, ce n'è una che la incuriosisce particolarmente.

La promessa di tornare a recitare

Elodie è inarrestabile. Richiestissima dal mondo della moda (è stata nominata da poco ambassadore de L'Oréal Paris), presente in tv per apparizioni brevi e travolgenti (vedi quella ad X-Factor nella serata del secondo Live), attesa dal pubblico dei concerti (il suo Elodie Show 2023 partirà da Napoli venerdì 17 novembre), sta provando a tenere fede al proposito dichiarato pubblicamente la scorsa primavera di ritagliare del tempo per il cinema, un settore che ama e che la ama.

Nella sua ultima chiacchierata con Fabio Fazio a Che Tempo Che fa, dove è intervenuta in qualità di ospite, la cantante ha rivelato di aver vagliato diverse proposte da quando ha esordito con Ti mangio il cuore, il film drammatico di Pippo Mezzapesa presentato in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2022.

Largamente apprezzata dal pubblico e dagli addetti ai lavori per quel primo film, per il quale aveva ritirato un Ciak d'Oro e il premio Silvana Mangano come attrice rivelazione al Bif&st 2023, Elodie aveva promesso che sarebbe tornata a recitare con la stessa dedizione se le avessero proposto personaggi a cui dedicarsi con passione. Quel momento sembra arrivato, o almeno questo è quello che si intuisce dalle parole della cantante che ha ripetuto di non poter anticipare molto di più. approfondimento Elodie, Red Light è il nuovo progetto. L'INTERVISTA

La nuova donna? Non mi somiglia Un nuovo progetto cinematografico ha catturato l'interesse di Elodie ma è sempre lei a sottolineare che richiede un impegno considerevole in termini di studio. A differenza di Marilena, la moglie del boss della malavita del film di Pippo Mezzapesa che aveva un temperamento simile al suo, questa nuova donna non le somiglia, dice Elodie. Occorreranno tempo e preparazione per entrare nei suoi panni e questo è tutto quello che può anticipare in questo momento.

Elodie ha sposato il suo primo impegno del campo del cinema due stagioni fa con grande impegno ricevendo le lodi anche del regista pugliese Mezzapesa che ha sottolineato pubblicamente l'umiltà e il senso del lavoro che ha contraddistinto l'esperienza sul set della cantante. Le parole sul nuovo progetto, al quale Elodie sembrerebbe aver già detto di sì, non possono che incuriosire i suoi fan, specie alla luce dell'evoluzione delle ultime stagioni della cantante.

Anche in quest'ultima intervista la trentatreenne ha ribadito la sua voglia irrefrenabile di comunicare e di farlo con grande libertà. Non le importa di dare fastidio, con i suoi videclip provocanti, con i nudi e i look sensuali. Se ha accettato di lavorare a un nuovo personaggio dovrà essere certamente speciale.