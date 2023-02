7/14 @IPA | @Getty

Gambe in primo piano per il secondo look Giambattista Valli, un'esplosione di tulle molto rappresentativa dell'estetica dello stilista. Elodie è formidabile con l'abito a forma di cuore e le calzature irresistibili col tacco a spillo e il cinturino in cristalli custom made by Jimmy Choo

Sanremo 2023, i look make-up più belli da Chiara Ferragni a Elodie