Sanremo 2023, il bacio tra Elodie e BigMama dopo il duetto. FOTO

6/10 ©Getty

Il duetto ha anche lasciato spazio al gioco: Elodie, body di pizzo in vista e lunghi stivali neri, si è sfilata gli occhiali scuri per il bonus Dargen D'Amico al Fanta Sanremo e ha rubato la borsetta a Serena Bortone per il bonus Pelù del Fantasanremo

Chi è Chiara Francini a Sanremo 2023: 15 curiosità sull'attrice. FOTO