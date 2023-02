6/6 ©Getty

Chiara Francini non scende la scala e stravolge tutto fin dall'inizio. Si presenta con una mantella nera per aumentare la curiosità sul suo primo outfit. In primo piano, un cuore che è già un simbolo di tutti i suoi look sanremesi. Voto: 8.5

Chi è Chiara Francini, co-conduttrice a Sanremo 2023: 15 curiosità sull'attrice. FOTO