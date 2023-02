Le due artiste tornano insieme sul palco che le ha viste in gara nell'edizione 2001, anno in cui hanno confezionato due brani che ancora oggi sono pilastri dei loro eccezionali repertori Condividi

Tra le tante, spicca l'esibizione di Giorgia che ha chiamato Elisa per cantare con lei in un duetto che già sulla carta si annuncia formidabile. Le due artiste canteranno dal vivo a due voci Luce (tramonti a Nord Est), il brano con cui la cantante triestina ha vinto la kermesse nel 2001, e Di sole e d'azzurro.



Giorgia ed Elisa al Festival con i brani del 2021 approfondimento Sanremo 2023: ospiti, cover e duetti della quarta serata Giorgia ed Elisa divideranno il palco del Teatro Ariston, insieme, per la prima volta a ventidue anni di distanza dal Festival del 2001, manifestazione in cui entrambe gareggiarono con due canzoni diventate dei classici dei loro formidabili repertori. Se Luce (tramonti a Nord Est) si piazzò in vetta vincendo la competizione (e il Premio della Critica), non meno fortuna ebbe Di sole e d'azzurro, ballad cantata da Giorgia che conquistò il secondo posto.

Le due artiste, già al tempo tra le più apprezzate della loro generazione, hanno proseguito per le loro fortunate strade senza perdersi di vista. Giorgia ha ammesso in conferenza stampa a Sanremo che la sua scelta per il duetto sanremese non poteva essere che l'amica e collega Elisa Toffoli poiché con lei cantare è sempre bello ed è un'esperienza musicale incredibile. Tornare al Festival con queste due canzoni è un modo per celebrarle perché la loro storia è iniziata a Sanremo.

Il momento a due di Giorgia ed Elisa prevede un medley dei due successi il cui valore musicale è rimasto inalterato negli anni. Dietro ad entrambe le canzoni c'era la mano di Zucchero Fornaciari.

Il testo di Luce (tramonti a Nord Est) approfondimento Sanremo 2023, la classifica parziale dopo la terza serata Parlami, come il vento fra gli alberi

Parlami, come il cielo con la sua terra

Non ho difese ma

Ho scelto di essere libera

Adesso è la verità

L'unica cosa che conta

Dimmi se farai qualcosa

Se mi stai sentendo

Avrai cura di tutto quello che ti ho dato

Dimmi Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni Ascoltami

Ora so piangere

So che ho bisogno di te

Non ho mai saputo fingere

Ti sento vicino

Il respiro non mente

In tanto dolore

Niente di sbagliato

Niente, niente Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni in una lacrima

Come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni Il sole mi parla di te (mi stai ascoltando, ora?)

La luna mi parla di te (avrà cura di tutto quello che mi hai dato) Anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni, in una lacrima come un sole e una stella

Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra

Su nuovi giorni

Ascoltami

Ascoltati

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltami

Ascoltati

Il testo di Di sole e d'azzurro approfondimento Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2023 Voglio parlare al tuo cuore

Leggera come la neve

Anche i silenzi, lo sai

Hanno parole Dopo la pioggia ed il gelo

Oltre le stelle ed il cielo

Vedo fiorire il buono di noi

Il sole, e l'azzurro sopra i nevai Vorrei illuminarti l'anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d'azzurro Voglio parlare al tuo cuore

Come acqua fresca d'estate

Fare fiorire quel buono di noi

Anche se tu, tu non lo sai Vorrei illuminarti l'anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d'azzurro Vorrei illuminarti l'anima

Nel blu dei giorni tuoi più fragili

Io ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d'azzurro Vorrei liberarti l'anima

Come vorrei

Nel blu dei giorni tuoi e fingere

Che ci sarò

Come una musica

Come domenica

Di sole e d'azzurro Voglio parlare al tuo cuore

Voglio vivere per te

Di sole e d'azzurro