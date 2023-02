Tutto quello che è successo ieri

Le 28 esibizioni degli artisti in gara, i Måneskin come ospiti, ma non solo: sono stati tanti i momenti clou della serata (ECCO IL LIVEBLOG): dai problemi tecnici per Gianluca Grignani, che poi ha mostrato una scritta "NO WAR”, a Lazza che ha portato i fiori alla mamma. Guè si è esibito con la canzone Mollami dalla Costa Smeralda. Ospiti Massimo Ranieri e Rocío Muñoz Morales che hanno parlato del loro show Tutti i sogni ancora in volo. Tributo alla memoria Bacharach sulle note del brano I Say a Little Prayer. Ospite Alessandro Siani che ha fatto riflettere il pubblico sul rapporto di oggi con la tecnologia.