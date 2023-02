Sanremo 2023: Arisa e Laura Marzadori con lo stesso vestito

Sanremo 2023, un vestito per due

approfondimento

Sanremo 2023, duetti e cover del Festival da Fedez a Lorella Cuccarini

Chissà cosa avranno pensato Arisa e Laura Marzadori scoprendo di aver scelto lo stesso abito per partecipare alla serata cover del Festival di Sanremo? Arisa ha accompagnato Gianluca Grignani nell'interpretazione di Destinazione paradiso, mentre il primo violino dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano ha impreziosito La fine cantata da Lazza ed Emma. Entrambe fasciate in un tubino nero di pelle con scollatura profonda firmato Rick Owens, che la cantante ha accompagnato da stivali dal tacco trasparente e guanti lunghi in velo. Un outfit perfetto per accompagnare l'anima rock di Grignani, anche lui in total black con giacca in pelle borchiata. L'abito, dal nome Prong, è piaciuto molto agli stylist che (forse) non si sono coordinati e hanno fatto una scelta identica per Laura Marzadori.