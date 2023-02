Sanremo 2023, Lazza con Emma e Laura Marzadori in La fine di Nesli

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Lazza, per la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 (SEGUI LA DIRETTA), ha scelto di portare sul palco Emma e Laura Marzadori (primo violino della Scala). Con loro canterà La fine di Nesli, che ha commentato così: “È un onore per me che Lazza ed Emma Marrone cantino La fine, uno dei brani che più sento mio e che penso accomuni tutte quelle persone che hanno attraversato un periodo difficile nella propria vita”.

Perché proprio Emma e Laura Marzadori? “Non sono due donne a caso: è come se fossero le mie due anime: Emma è molto forte, è molto hip hop come attitudine, anche se non fa rap. E Laura è la mia parte più angelica”.