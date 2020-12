Nesli, le canzoni più belle

Nato come rapper e fratello minore di Fabri Fibra, nella sua lunga carriera ( Nesli compie 40 anni: carriera e curiosità sul cantante ) riesce proporsi anche come artista crossover, senza rimanere per forza “ingabbiato” in un solo genere musicale. Il suo ultimo album “Vengo in pace” risale al 2019 ed è un disco che parla di relazioni tra persone, rovinate dai conflitti verbali che passano attraverso i social.

“La fine” (2009)

Il brano è l'ultima traccia del quarto album in studio “Fragile - Nesliving Vol. 2”. Il cantautore sceglie di non farlo uscire come singolo, ma nel 2011 Tiziano Ferro realizza una reinterpretazione che inserisce anche nell'album “L'amore è una cosa semplice” del 2013.



“Andrà Tutto Bene” (2015)

Pubblicato 5 anni fa nel suo ottavo album dal titolo omonimo Nesli, è stato ripreso nella primavera del 2020 quasi come un'inno durante il primo lockdown.



“Buona Fortuna Amore” (2015)

Con questa canzone debutta a Sanremo, il testo parla di una lettera d’amore per una persona lontana, un dolce addio a un amore che sta finendo ma che si vuole trattenere ancora per un po’.



“Un Bacio A Te” (2013)

Un testo carico di significato per questo brano pubblicato nell'album "Voglio di + (Nesliving vol.3)", riedizione del suo lavoro del 2012. Ci sono riferimenti alla famiglia e al fratello Fabri Fibra ma che i fan possono anche fare propria perché abbraccia temi condivisi da molti.



“Parole Da Dedicarmi” (2003)

Contenuto nel suo primo album da solista, “Ego”, e ripubblicata nell'album "Andrà tutto bene - Live Edition", il brano comincia con i versi "Non sarà il buio a far dormire la mia anima/non sarà un foglio pieno di frasi che racconterà/di me come di te in fondo di molto poi non cambia".



“Riot” (2007)

Il singolo contenuto in “Le verità nascoste”, terzo disco pubblicato, non rappresenta il tono di tutto il resto dell'album. Letteralmente è una “sommossa”; nel videoclip, girato completamente in bianco e nero, fa un'apparizione anche il fratello Fabri Fibra.



“Un Altro Giorno” (2003)

Altra canzone contenuta nel primo album solista Ego, è un viaggio nel mistero della vita. Chi siamo? Cosa sarà del nostro domani? Tutti quesiti a cui il giovane Nesli cerca risposta.



“Ti sposerò” (2012)

Da “Nesliving Vol. 3 – Voglio” è tratto questo brano d'amore, che accetta la possibilità di difficoltà e ostacoli. Lui stesso in un'intervista di qualche anno da l'ha definita “una dichiarazione d'amore moderna, una relazione folle e senza equilibrio”