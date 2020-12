15/15 ©Kika Press

A fine 2017 è uscito il singolo inedito "Maldito", seguito poi da altri come "Immagini" o "Viva la vita" e "Vengo in Pace" (2019). Tutti i questi singoli hanno anticipato l'uscita del decimo e per ora ultimo album in studio, intitolato proprio "Vengo in Pace" e uscito il 22 marzo 2019

Emma Marrone e Blind cantano "La fine" alla finale di X Factor 2020