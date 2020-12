Emma Marrone e Blind cantano “La fine” alla finale di X Factor 2020

Blind e Emma hanno duettato sul palco della finale di X Factor 2020 ( LA DIRETTA - VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR ), mostrando tutti i progressi fatti in questo percorso dal giovane rapper. Il brano scelto è stato “La fine”, di Tiziano Ferro e Nesli . Un singolo del 2011, reinterpretato da Tiziano Ferro e inserito nel suo quinto disco “L’amore è una cosa semplice”, dopo l’uscita della versione originale nel 2009 in “Fragile – Nesliving Vol. 2”.

L’esibizione di Blind ed Emma Marrone

Grande emozione nella prova di Emma Marrone e di Blind, affiatati sul palco di X Factor 2020. Un mix sapiente tra rap e melodico. Il giudice ha spiegato d’aver avuto paura sul palco. È stata un’emozione che un po’ le mancava, ha spiegato: “Condividere il palco con Blind è stata però la miglior cosa che potessi fare”.

Emma che si è poi esibita come ospite di questa finale, cantando la sua “Latina”. Una prova che l’ha vista affiancata dall’orchestra di X Factor. Una sensazione unica per lei, che ha sottolineato come manchi davvero poter cantare dal vivo: “Sono felice d’aver potuto cantare questa canzone in una nuova veste. Volevo chiudere così questo 2020, nella speranza di poter ripartire nel 2021”.