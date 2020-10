Live di X Factor, Cuore nero è l'inedito di Blind: testo e video

L'ebbrezza della prima volta dal vivo sul palco di XF2020, la paura di inciampare sulle note, l'ansia inevitabile e l'eccitazione di una gara importante come questa, animano e tormentano i dodici concorrenti al debutto dalla nuovissima Sky Wifi Arena. E' qui che da stasera, giovedì 29 ottobre ha inizio il vero spettacolo (VAI ALLO SPECIALE DI XF2020). Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la gara live e a questo punto la sfida entra ufficialmente nel vivo.

I commenti dei giudici

Gabbia alle sue spalle e stile "aggressive", così Blind si presenta al pubblico di XF2020. Brano accolto da un grande applauso, con Mika, primo giudice a esprimersi, che sottolinea come il giovane sia riuscito a rimanere se stesso, nonostante il confronto col palco.

Per Hell Raton è riuscito a rompere bene il ghiaccio: “Ti faccio una confidenza. Tu piaci a tutti, anche a me”. Manuel Agnelli ha sottolineato che, pur essendo lontano dal suo genere, l’esibizione è stata ottima. Emma ha voluto ringraziarlo: “Hai portato sul palco tutto il lavoro fatto fino a oggi. Sei stato tu, ovvero il ragazzo che ho visto in sala prove”. Canzone composta da lui dopo aver chiuso una storia d’amore: “L’ho scritto in un momento buio quando mi sono lasciato con la mia ragazza e i miei amici mi hanno tirato via da diverse situazioni".