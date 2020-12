X Factor 2020, semifinale in DIRETTA. Ospiti Pinguini Tattici Nucleari

Casadilego, cmqmartina e Mydrama delle Under Donne, N.A.I.P. degli Over, Blind degli Under Uomini e i Little Pieces of Marmelade dei Gruppi sono i cinque concorrenti che stasera si giocheranno il tutto e per tutto per ottenere un posto nella finale di X Factor 2020.

featuring in cui ogni concorrente si esibirà al fianco di un artista affermato e una Mysong, dedicata ai brani del cuore di ognuno. Il Capitano Alessandro Cattelan conduce due manche di gara , una caratterizzata daiin cuiogni concorrente si esibirà al fianco di un artista affermato e una, dedicata ai brani del cuore di ognuno.

presentano il loro nuovo EP AHIA! (Sony Music), in uscita il 4 dicembre (L'INTERVISTA). Ospiti i Pinguini Tattici Nucleari che per l'occasionein uscita il 4 dicembre