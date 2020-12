Elio a X Factor duetta con N.A.I.P., "La canzone mononota". VIDEO

Nel corso del video di presentazione del featuring con Elio (Elio e le Storie Tese), N.A.I.P. ha raccontato di come le sopracciglia del cantante gli ricordino quelle folte del padre. Questi si divertiva sempre quando riusciva a vederlo in televisione. Grande l'ammirazione da parte del concorrente di Mika nel ritrovarsi sul palco della semifinale di X Factor 2020 con il maestro Elio (VAI ALLA DIRETTA DI X FACTOR).

Un traguardo che non pensava di poter raggiungere. Farlo con Elio è stata la ciliegina sulla torta. Insieme hanno cantato “La Canzone Mononota” e, per l’occasione, la sigla del suo nome d’arte è stata tradotta in “Noi abbiamo i peli”, per il divertimento generale.