Live X Factor, Attenti al loop: inedito di N.A.I.P.: testo e video

L’inedito di N.A.I.P., nome d’arte di Michelangelo Mercuri, scelto da Mika per la categoria Over

Cattelan presenta N.A.I.P. (X Factor 2020, NAIP canta del suo “rapporto senza alcun senso” e vince) come uno degli artisti più folli che abbiano mai messo piede sul palco di X Factor. Nessun artista in particolare, ecco il significato del suo nome d’arte. Mika lo descrive come un artista davvero intelligente, lanciando il suo inedito “Attenti al loop”. Un’esibizione a dir poco esaltante e fuori dagli schemi, che rapisce pubblico e giudici. Il palco non ha affatto modificato il suo stile unico. Hell Raton lo definisce un assoluto genio: “Vorrei vederti arrivare in finale”. Per Manuel Agnelli nella sua musica si concentra una sfilza di correnti artistiche differenti, mentre Emma evidenzia come la sua musica sia in grado di dimostrare a tantissimi cosa voglia dire essere originali.