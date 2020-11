X Factor, l’inedito di Blind è Cicatrici. VIDEO

Nuovo brano per il 20enne tra i protagonisti di questa edizione del talent show. XF2020 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455)

Blind si esibisce nella terza serata dei Live di X Factor 2020 (VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR) portando sul palco “Cicatrici”, altro inedito presentato per la prima volta ai Bootcamp e che conquistò definitivamente Emma, giudice della sua squadra. Una canzone intensa che arriva dopo l’ottimo riscontro avuto con la cover di “Piece Of Your Heart” di Meduza feat. Goodboys eseguita sette giorni fa. Emma ha assegnato inediti a tutti i suoi concorrenti e ha scelto di usare le parole degli stessi cantanti per descrivere le loro canzoni: “Cicatrici è la metà della mia storia, il continuo di Cuore nero e che mi spingono a guardare il presente senza aver paura del futuro”. Il pezzo è prodotto da Big Fish.

X Factor 2020, grande riscontro per Blind approfondimento X Factor 2020, segui il terzo Live in DIRETTA. Tra gli ospiti, Fedez “Cicatrici” è una canzone che colpisce e che mostra un Blind davvero intimo(Blind, dalla periferia al palco di X Factor 2020) . Anche i giudici si rendono conto del legame tra il concorrente e il suo brano. Mika sottolinea come sia tra gli artisti più ascoltati di X Factor 2020 e soprattutto “Sei nato per fare quello che stai facendo. Sei grezzo, così low profile che comunque funziona ma quando sorridi sei magnetico e fa parte del tuo essere”. Hell Raton sottolinea come Blind rappresenti il suo mondo e che si aspetta ancora di più “Voglio iniziare a vedere qualche colore diverso”. Per Agnelli ha ragione Mika: “Sei nato per fare queste cose, voglio vedere fare anche delle cose fuori dalla tua comfort zone”. Infine Emma si congratula con il suo concorrente: “La coerenza resta. Spero di avere l'opportunità di dimostrare che Blind ha tanto da dire”