X Factor 2020, segui il terzo Live in DIRETTA. Tra gli ospiti, Fedez

Al via la terza puntata Live di X Factor 14, condotta da Daniela Collu. Opening con i Purple Disco Machine & Sophie and the Giants. Fedez fra gli ospiti

Le squadre di Mika e di Manuel Agnelli hanno perso un concorrente la scorsa settimana, ma Over e Gruppi non si scoraggiano e sono pronti ad affrontare gli avversari per conquistare un posto nella finalissima del talent show di Sky (VAI ALLO SPECIALE).

Emma Marrone e Hell Raton, alla guida rispettivamente di Under Uomini e Under Donne, possono contare ancora su una formazione al completo, con Santi dei giovani artisti che ha scampato per un soffio, due volte nella stessa sera, l’eliminazione.

Conduce il terzo live Daniela Collu. Il capitano Alessandro Cattelan, a casa in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19, purtroppo non potrà essere sul palco... ma chissà che non faccia una sorpresa. Ospiti Fedez e Purple Disco Machine e Sophie and the Giants, protagonisti dell'opening.

Nella Sky Wifi Arena è presente una piccola rappresentanza di pubblico live, persone assunte da Fremantle che così come tutti i membri della produzione rispettano un protocollo di sicurezza molto rigido che prevede test anti covid, mascherine e distanziamento oltre a percorsi separati da produzione e cast. Gli spettatori che assistono al live, in quanto contrattualizzati, sono dunque tracciabili e autorizzati allo spostamento.