X Factor, l’inedito dei Little Pieces of Marmelade è “LPOM”. VIDEO

Manuel Agnelli vuole fare in modo che ciò che si percepisca dei Little Pieces of Marmelade non sia soltanto la grande energia che sanno portare sul palco. Ha dunque deciso di proporre il loro secondo inedito in questo terzo live di X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR) , dal titolo “ LPOM ”.

Secondo Mika infatti alle loro esibizioni sul palco manca un po’ di sensualità, di sesso, di aggressività. Quel passo in più che potrebbe renderli dannati e tremendamente attraenti per il pubblico.

Emma non poteva essere più entusiasta dopo la prova dei “Little Pieces of Marmelade”, che hanno cantato il loro secondo inedito: “LPOM”. Il giudice ha spiegato come sia finalmente riuscita a vedere quel qualcosa in più che si aspettava dal gruppo: “Loro non sono soltanto energia e questa sera l’ho sentito. Ho visto una costruzione e una personalità musicale vera e propria”.

Un gruppo relativamente giovane, dal momento che i due ragazzi hanno iniziato a suonare insieme nel 2015. Da allora hanno suonato in svariati locali della loro provincia, pubblicando un EP . Quest’anno sono anche riusciti a pubblicare il primo album della loro carriera, per poi mettersi alla prova sul palco di X Factor.

I Little Pieces of Marmelade sono uno dei gruppi della squadra di Manuel Agnelli sul palco di X Factor 2020 ( One cup of happiness è l’inedito dei Little Pieces of Marmelade: testo e video ). Un duo composto da Daniele e Francesco. Il primo è un insegnante di chitarra di 25 anni. Il secondo ne ha invece 24 e nella vita fa il sound engineer.

Il testo di LPOM

You hold the steering wheel, you are not an hour far from here

Does, he give me automation? Yes I answering

He tries to bite, but the scab remains

He’s getting ready, he doesn’t give a fuck, he doesn’t give a fuck

It’s not an illusion, it’s real!

It’s not an illusion, it’s real!

It’s not an illusion, it’s real!

It’s not an illusion, it’s real!

