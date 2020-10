X Factor, One cup of happiness: inedito di Little Pieces of Marmelade

Hell Raton ammette d’essere un grande fan della band e ringrazia Manuel Agnelli d’averli scelti per il live di X Factor. Il loro giudice li esalta: “Loro non sono un progetto, sono energia pura”.

I Little Pieces of Marmelade si presentano, come al solito, con la loro energia trascinante, che infiamma il pubblico, il loro inedito “One cup of happiness” conquista tutti.

Manuel Agnelli ha selezionato i Little Pieces of Marmelade per formare il trio di band da portare ai live di X Factor 2020 ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ). Il duo è composto da Daniele e Francesco. Il primo ha 25 anni e nella vita fa l’insegnante di chitarra. Il secondo ne ha invece 24 ed è un sound engineer. Una formazione dalle caratteristiche insolite, che ha conquistato fin da subito Agnelli. Daniele, il batterista, è anche la voce principale del gruppo e, al tempo stesso, suona il piano elettrico. Francesco è la seconda voce e accompagna con chitarra e sinth. Alle audizioni hanno sbalordito tutti, ottenendo quattro sì. Il loro inedito è “One cup of happiness” ( X Factor Mixtape, l’album con i brani dei concorrenti di X Factor 2020 ), ottima sintesi di quello che è il loro sound, che il giudice spera di poter valorizzare portando la band verso la giusta evoluzione.

Il testo di “One cup of happiness”

I had a dream Mr. Bones

One cup of happiness for me and Frankie

That girl is sniffing my ass and I think she needs it

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

I’d like to be your sex machine

Sixtynine is a magic number

Cellulite loves going to Jesus

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress

My dream has come true Mr.Bones

I pray the funk will make me freak

I pray the funk will not make me dill

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

