Fedez, il testo del nuovo singolo "Bella Storia"

Con un breve speech pubblicato su Instagram, Fedez (FOTO) ha annunciato l’uscita del singolo “Bella Storia”. Il cantautore torna dopo il successo di “Bimbi per Strada”, certificato disco di platino. Questa volta racconta lo spirito di buttarsi a capofitto in una relazione per viverne al massimo ogni attimo. Per presentare “Bella Storia” ha prima pubblicato uno scatto dove appare con i capelli rosa e il simbolo della pace rasato sul capo, poi ha spiegato nello speech il significato di questo gesto: “Alle cinque di mattina l’aria profuma persino a Milano. È un buon momento per schiarirsi le idee. Dove stiamo andando? Ci stiamo gradualmente trasformando in un triste carnevale di loghi e simboli e io credo di esserne un ottimo testimonial. Ok va bene lo accetto ma se proprio devo cucirmi addosso un simbolo voglio essere quello della pace. Siate gentili, la violenza non ha mai fatto ridere. Mai sottovalutare l’amore: siamo ancora vivi no? E allora usiamolo questo c***o di cuore. Bella storia.”