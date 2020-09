Fedez, arriva il nuovo singolo "Bella Storia": info e data

Dopo il disco di platino conquistato per “Bimbi per Strada”, l'artista torna con il quinto singolo pubblicato in pochi mesi

Dopo aver conquistato il disco di platino con la hit estiva “Bimbi per Strada”, Fedez (FOTO) non si ferma ed è pronto a pubblicare il quinto singolo in poco più di sette mesi. Lo stesso artista ha annunciato l’uscita di “Bella Storia” per il 25 settembre in un post dove appare con una foto di spalle e i capelli colorati con il simbolo della pace e dell’amore. Un’altra sorpresa per i fan che per l’ennesima volta scoprono una nuova canzone di Fedez in un periodo davvero prolifico nella sua attività di cantautore. “Bella Storia” arriva infatti dopo il grande successo di “Bimbi Per Strada”, canzone che ha raggiunto quasi 30 milioni di stream su Spotify e oltre 10 milioni di views su YouTube. Inoltre è entrata nella top 10 delle canzoni più ascoltate durante il periodo estivo conquistando l’ottavo posto.