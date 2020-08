Fedez, in arrivo un nuovo singolo: "Sarà un anno prolifico"

Il cantautore non vuole fermarsi e annuncia sui social l’arrivo di un nuovo singolo dopo il successo di “Bimbi per strada”

Con un messaggio sui social, Fedez (FOTO) ha annunciato l’arrivo di nuova musica. In uno dei classici appuntamenti su Instagram, l’artista ha deciso di rispondere alle domande dei fan. Tra queste anche se stesse lavorando su nuova musica e nel rispondere Fedez ha annunciato di aver chiuso una nuova traccia in uno studio di Cagliari. Prosegue così spedita l’attività del cantautore che dopo un lungo periodo di silenzio discografico, ha pubblicato “Le Feste di Pablo”, “Bimbi Per Strada”, “Problemi con Tutti (Giuda)” e “Roses”, tutte uscite negli ultimi mesi. Un momento davvero ricco di ispirazione al punto tale che in tanti si sono chiesti se arriverà a breve il successore di “Paranoia Airlines”, ultimo album di Fedez pubblicato nel 2019.

Il successo di “Bimbi per strada”

Non c’è nessuna ufficialità sull’eventuale progetto discografico ma Fedez lascia intendere che ha intenzione di continuare a proporre nuova musica. Nelle Instagram stories infatti specifica che “Sarà un anno prolifico” senza aggiungere altro e continuando a scherzare con la sua famiglia sui social mostrando attimi giocosi con il figlio Leone e con sua moglie Chiara Ferragni. Tra le novità anche la ripartenza del format Muschio Selvaggio. Intanto Fedez festeggia l’ottimo riscontro ricevuto per “Bimbi per strada”, ottava canzone più ascoltata in Italia durante il periodo estivo. Il brano è un omaggio all’iconica “Children” di Robert Miles del 1995 che raggiunse la vetta di decine di classifiche in tutto il mondo. A 25 anni di distanza dall’uscita, Fedez ha composto un testo da sovrapporre alla musica realizzata dal deejay. “Ho avuto la fortuna di poter sovrapporre un testo a cui sono molto legato ad un giro di piano che ha fotografato il mio passaggio alla vita adulta e quando Lello sottoscrive tutto ha più senso” queste le parole di Fedez per annunciare l’uscita del brano.

I singoli usciti nel 2020 e il remix di “Roses”

Sono quattro i singoli pubblicati nel 2020 da Fedez. Ad inizio anno l’artista ha collaborato con Cara per il remix di “Le feste di Pablo”, poi è stato il turno dei singoli “Problemi con tutti (Giuda)” e “Bimbi per strada (Children)”. Infine ad inizio luglio è stato il turno del remix di “Roses” di Saint Jhn che vede la partecipazione anche di Dargen d’Amico. Nel brano Fedez attacca Benetton, Matteo Salvini, Attilio Fontana, Gasparri, Dell’Utri, Rocco Casalino e Conte. Un singolo che parla di politica e di Coronavirus, di fatti d’attualità e di eventi del passato: il crollo del ponte Morandi e Salvini sulla moto d’acqua della Polizia. Ironia e provocazione come nello stile di Fedez. Il brano è nato da una diretta Instagram che l’artista ha fatto proprio con Dargen d’Amico e con Chiara Ferragni (FOTO) durante la quarantena. “Ogni tanto la Sony si sveglia da un sonno profondissimo e chiede se voglio fare un remix, come è successo una volta con Ariana Grande”.