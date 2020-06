Fedez, il testo del nuovo singolo "Bimbi per strada" (Children)

“Ho avuto la fortuna di poter sovrapporre un testo a cui sono molto legato ad un giro di piano che ha fotografato il mio passaggio alla vita adulta e quando Lello sottoscrive tutto ha più senso”, con queste parole Fedez ( FOTO ) ha annunciato l’uscita di “ Bimbi per strada (Children) ”. Il rapper ha pubblicato un breve estratto della canzone riprendendo le reazioni del figlio Leone, entusiasta del ritmo dance e che si esibisce in un simpaticissimo balletto ( le facce più divertenti di Leone ). “Bimbi per strada (Children)” è il terzo singolo pubblicato in poco tempo dopo il remix di “ Le feste di Pablo ” con Cara e il singolo “Problemi con tutti (Giuda)”. “Bimbi per strada (Children)” è un omaggio all’iconico brano di Robert Miles del 1995 che raggiunse vetta di decine di classifiche in tutto il mondo. A 25 anni di distanza dall’uscita, Fedez ha composto un testo da sovrapporre alla musica realizzata dal deejay.

Recentemente Fedez (le foto più belle di Fedez e Chiara Ferragni) aveva parlato dei suoi progetti per il futuro e delle sue prospettive imprenditoriali. Parole che sembravano presagire un distacco dalla musica ma che invece non ha scalfito la ritrovata vena creativa del rapper.

Il testo di “Bimbi per strada (Children)”

Tre mesi steso in sala

Con la testa per aria

Quanto è bella l’Italia

Ma che ne sa la Germania

La tolleranza ruffiana

Umanità disumana

Aspetto l’alba per strada

Emicrania zanzara

L’auto passa fa ni-no-ni-no

Cerco un socio per nascondino

Prendo mezzo sonnifero

E mi manca l’ossigeno

Neanche in sogno mi libero

Maledetto Lucifero

Staccati dal mio biberon

No no no no no

Questa notte ci cambia

No no no no no

Ho le chiavi dell’alba

Non è perfetta ma ci porta a casa

Parquet di carta, bimbi per strada

No no no no no

Se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno

Baciamoci e facciamo l’errore dell’anno

Non c’è Nirvana

I grandi a casa

Bimbi per strada

Bimbi per strada

Giro intorno con lo sguardo

Sono in fase che non parlo

Volevo starmene al maresciallo

Ma è arrivato il maresciallo

Polvere dentro al salvadanaio

Questi bambini che cosa han visto

E’ la T di tabaccaio

O la T di crocifisso

E’ una rosa come orecchino

Perdo i sogni dentro a sto vino

T’innamori non sono il tipo

Quanto cose si dicono

E mi rendo ridicolo

Sei più bella di Mykonos

Prendi il mare allo svincolo

No no no no no

Questa notte ci cambia

No no no no no

Ho le chiavi dell’alba

Non è perfetta ma ci porta a casa

Parquet di carta, bimbi per strada

No no no no no

Se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno

Baciamoci e facciamo l’errore dell’anno

Non c’è Nirvana

I grandi a casa

Bimbi per strada

Bimbi per strada.