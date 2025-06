Rod Stewart annulla il concerto poco prima dell'inizio: "Non sto bene"

Domenica 1° giugno Rod Stewart avrebbe dovuto esibirsi sul palco di Las Vegas, ma un imprecisato motivo di salute lo ha costretto al riposo. Come rilanciato anche da Billboard , poche ore prima dell’inizio dello show, Rod Stewart ha scritto sul suo account social da un milione e mezzo di follower: “Mi spiace informarvi che non mi sento bene e lo show di questa sera al The Colosseum del Caesars Palace è stato riprogrammato al 10 giugno”. L’artista ( FOTO ) non ha rilasciato ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

Il 26 maggio Rod Stewart è stato tra i protagonisti della 51esima edizione degli American Music Awards ( FOTO ). L’artista è salito sul palco del Fontainebleau Las Vegas per ritirare il prestigioso Lifetime Achievement Award esibendosi anche sulle note di Forever Young, brano contenuto all’interno dell’album Out of Order distribuito nel 1988.

Rod Stewart è tra le grandi leggende della musica. Nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche internazionali, tra i suoi album più celebri troviamo A Night on the Town, Blondes Have More Fun e Vagabond Heart. Spazio anche a numerosi premi: dalla statuetta nella categoria Outstanding Contribution to Music alla 13esima edizione dei BRIT Awards al trionfo per il Best Traditional Pop Vocal Album con Stardust: The Great American Songbook, Volume III alla 47esima edizione dei Grammy Awards.