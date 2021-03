Coppa America, Rod Stewart canterà Sailing alla finale: il testo

In occasione della finale dell’America’s Cup, andrà in scena un concerto del cantautore che ha registrato un video per invitare i fan a partecipare all’evento

Il prossimo 13 marzo Rod Stewart canterà per l ’America’s Cup in un concerto a distanza per dare il suo sostegno ai team impegnati nella regata e per lanciare un messaggio di speranza contro l’emergenza sanitaria in corso ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Dalle 14:30 alle 15:30 (ora di Auckland) l’artista si esibirà dalla sua abitazione sulle note della celebre “ Sailing ”, rivisitata per l’occasione. In un videomessaggio per annunciare l’evento, Rod Stewart ha detto: «Sono entusiasta di esibirmi per la Coppa America in Nuova Zelanda, e la vela è la soluzione perfetta. Con i fan che non possono viaggiare, spero che questa esibizione speciale ci ricorderà che siamo tutti dentro questo insieme». Rod Stewart ha salutato i fan con “Kia Ora” il saluto Maori, e ha poi detto di avere molto a cuore la Nuova Zelanda perché è là che abitano due dei suoi figli, Liam e Reene, nati dal matrimonio con Rachel Hunter, la modella neozelandese. La coppia è stata sposata per 16 anni, dal 1990 fino al 2006. Nel video, il cantante ha invitato tutti i suoi fan a prendere parte all’evento virtuale perché sarà un modo per sentirsi tutti più vicini in un momento così difficile oltre che un modo per supportare i team impegnati nella regata.

“Sailing” il brano scelto da Rod Stewart per l’America’s Cup

“Sailing” è uno dei singoli estratti dall'album “Atlantic Crossing” uscito nel 1975 ed è ispirato al brano omonimo dei Sutherland Brothers del 1972. È uno dei brani di maggior successo di Rod Stewart, scritto e registrato da Gavin e Iain Sutherland. Il duo parlando della canzone ha sempre dichiarato che la maggior parte delle persone pensa che il brano parli di un giovane ragazzo che dice alla sua ragazza che sta attraversando l'Oceano Atlantico per stare con lei. In realtà la canzone non ha nulla a che fare con il romanticismo o le navi. È un racconto dell'odissea spirituale dell'umanità attraverso la vita sulla via della libertà e della realizzazione con l'Essere Supremo.

In occasione dell’America’s Cup, Rod Stewart presenterà una versione “rivisitata” del brano che l’artista ha deciso di cambiare per celebrare la regata e tutte le persone impegnate nella lotta al virus.

Il testo di “Sailing”

I am sailing

I am sailing

Home again

'Cross the sea

I am sailing

Stormy waters

To be near you

To be free

I am flying

I am flying

Like a bird

'Cross the sky

I am flying

Passing high clouds

To be near you

To be free

Can you hear me? Can you hear me?

Through the dark night, far away

I am dying, forever crying

To be with you, who can say

Can you hear me? Can you hear me?

Through the dark night, far away

I am dying, forever crying

To be with you, who can say?

We are sailing, we are sailing

Home again

'Cross the sea

We are sailing

Stormy waters

To be near you

To be free

Oh, Lord, to be near you, to be free

Oh, my Lord, to be near you, to be free

Oh, my Lord, to be near you, to be free

Oh, Lord