Covid, le notizie di oggi 12 marzo. In mattinata il Cdm. LIVE

Dall'Ema è arrivato il via libera al vaccino Johnson&Johnson. Danimarca, Norvegia e Islanda sospendono il vaccino di Astrazeneca in via precauzionale per indagare su alcuni presunti effetti avversi mentre l'Aifa, in Italia, ha vietato l'uso di uno specifico lotto in attesa di verifiche. In Sicilia, si indaga sulla morte di un militare il giorno dopo la somministrazione del vaccino. Si va verso ulteriori strette anti-Covid in tutta Italia. Oggi il Cdm valuterà l'adozione di eventuali misure. Il Cts ha raccomandato più rigore nei weekend e regole più stringenti anche in zona gialla, ma tra i ministri c'è chi non vorrebbe penalizzare ancor più ristoranti e negozi. Il Piemonte verso la zona rossa con Rt a 1,41 La Campania chiude lungomari, piazze e parchi.