Vaccino Covid, oggi Draghi fa visita all’hub di Fiumicino

Dall'hub vaccinale di Fiumicino oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe lanciare il nuovo piano vaccinale anti-Covid per l'Italia (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). E lo dovrebbe fare senza tacere il caso AstraZeneca, come ha precisato la sua portavoce Paola Ansuini su Twitter: "Draghi parlerà pubblicamente in modo puntuale su questo tema”. L’ex presidente della Bce parlerà della strategia rivista alla luce dei ritardi nelle consegne di dosi da parte delle aziende, ma anche a causa del caos e delle disparità tra Regioni ( LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI POTREBBE ESSERE VACCINATI - LE ULTIME NOVITÀ SUL PIANO VACCINALE ).

La strategia e gli obiettivi

Draghi in un recente discorso ha promesso un "deciso potenziamento" e "una accelerazione" del piano vaccinale, verso la campagna di massa che si spera di mettere in moto entro aprile, in un lasso di tempo in cui l'Italia dovrebbe ricevere decine di milioni di fiale (circa 290mila dosi al giorno, mentre ora se ne iniettano in media 150mila al giorno). Gli obiettivi - priorità per categorie e per fasce d'età - e la logistica - moltiplicazione degli hub e dei vaccinatori - sono stati illustrati dai ministri della Salute e delle Autonomie, Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, a Regioni, Comuni e Province. L’obiettivo è immunizzare tutta la popolazione entro l'autunno (ora i vaccinati sono il 3%).