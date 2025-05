15enne scomparso in Campania trovato morto nel Torinese

Della vicenda si era occupato anche Chi l'ha visto?

Il sindaco di Mondragone annuncia di aver appreso la triste e terribile notizia che il "nostro giovane Mdallel Rayan è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare. Non trovo - scrive il primo cittadino - ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante. La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza. Certo di rappresentare lo smarrimento di tutta la comunità mondragonese, porgiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Sicuramente rivolgeremo a Rayan, nei giorni a seguire, un momento di lutto cittadino, in cui riflettere e soprattutto pregare. Riposa in pace piccolo Rayan". Quando si era allontanato Rayan era in bici e indossava una tuta scura e delle scarpe Nike bianche, e con sè aveva due zaini, uno Adidas e uno scolastico: dopo la scomparsa la madre del 15enne aveva lanciato attraverso 'Chi l'ha visto?' un appello per il suo ritrovamento, pregando chiunque avesse visto il ragazzo o avesse notizie su di lui di contattare lei o le autorità. Durante questi mesi di ricerche, Rayan sarebbe stato avvistato da una donna a Roma, in particolare in prossimità della fermata di un autobus in zona Rebibbia, con la bicicletta nera con la quale si è allontanato da casa; segnalazioni che non hanno però portato ad un lieto fine.