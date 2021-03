Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Con i contagi da Covid-19 e varianti in costante ascesa, l'Italia si tinge di rosso e arancione con limiti agli spostamenti, negozi e scuole chiusi quasi ovunque. La stretta disposta ieri dal consiglio dei ministri entrerà in vigore da lunedì, ma alcune regioni, come il Piemonte, hanno deciso di anticipare misure mirate in qualche zona e ovunque saranno intensificati i controlli per evitare assembramenti nel fine settimana. La stretta durerà almeno fino a Pasqua, quando tutta la penisola sarà zona rossa, come accaduto lo scorso Natale. Il governo promette aiuti alle famiglie con i figli a casa e alle imprese costrette a chiudere. Draghi annuncia un nuovo scostamento di bilancio.Quasi 27 mila nuovi contagi sono stati segnalati ieri in Italia, 380 morti, con un rapporto tamponi/positivi al 7,2%. Numeri in ascesa costante per la sesta settimana di fila, a fronte di un calo generalizzato in altri Paesi europei dove alle ultime ondate si è risposto con misure precoci. In 11 regioni le terapie intensive sono in affanno.

Le ultime notizie