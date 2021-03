Astrazeneca, Marco Cavaleri (Ema) a Sky TG24: "Vaccino sicuro"

Per quanto riguarda i casi di trombosi, “non sono eventi che comunemente sono associati al vaccino - spiega Cavaleri -. Bisogna capire cosa potrebbe essere legato al vaccino e cosa no, ad oggi non abbiamo nessuna prova che il vaccino possa causare questi eventi. Noi speriamo di dare risposte in tempi brevissimi”, ha quindi ribadito

"Il vaccino Astrazeneca è sicuro ed efficace e quindi bisogna continuare a usarlo". A dirlo, intervistato da Sky TG24, è Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell’Agenzia Europea del Farmaco (Ema). Per quanto riguarda i casi di trombosi, “non sono eventi che comunemente sono associati al vaccino - spiega Cavaleri -. Bisogna capire cosa potrebbe essere legato al vaccino e cosa no, ad oggi non abbiamo nessuna prova che il vaccino possa causare questi eventi. Noi speriamo di dare risposte in tempi brevissimi”, ha quindi ribadito. “I dati dal Regno Unito sono rassicuranti, non ci sono casi allarmanti”, ha aggiunto. Per quanto riguarda il sequestro di un lotto, “è giusto e legittimo fare le indagini, ma mi sembra difficile pensare ci possa essere stato un problema con la produzione di un lotto” (LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI POTREBBE ESSERE VACCINATI - LE ULTIME NOVITÀ SUL PIANO VACCINALE).