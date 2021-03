AstraZeneca, direttore Aifa Magrini: è sicuro, continuate a vaccinarvi

In un’intervista al Corriere della Sera, Magrini invita a “continuare a recarsi ai centri vaccinali con grande tranquillità”. "Non si è mai visto un allarme diventato così ampio sulla base di così pochi dati", ha aggiunto. E ha sottolineato come “milioni di persone sono state trattate in tutto il mondo e non hanno avuto che effetti indesiderati lievi”. Per chi si è immunizzato con il lotto ritirato: “Non c'è motivo di saltare il richiamo” Condividi:

“Il vaccino di AstraZeneca è sicuro. Il rapporto tra benefici e rischi è estremamente favorevole. Non bisogna averne paura al momento e occorre continuare a recarsi ai centri vaccinali con grande tranquillità”. A cercare di rassicurare gli italiani, dopo la sospensione del siero AstraZeneca in alcuni Paesi e il ritiro di un lotto in Italia, è il direttore dell'Aifa Nicola Magrini (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - CAVALERI: "VACCINO SICURO").

Magrini (Aifa): "Mai visto allarme così ampio sulla base di così pochi dati" In un'intervista al Corriere della Sera, Magrini sottolinea che "non si è mai visto un allarme diventato così ampio sulla base di così pochi dati". "Milioni di persone – spiega – sono state trattate in tutto il mondo, oltre 10 milioni solo nel Regno Unito, e non hanno avuto che effetti indesiderati lievi, di breve durata. Per quanto riguarda alcune segnalazioni più gravi, incluse alcune morti improvvise o infarti, il nesso di causalità col vaccino non è stato stabilito e sono pertanto da considerare episodi dovuti ad altro".