Lotti AstraZeneca ritirati, cosa sta succedendo in Italia e in Europa

Lo stop precauzionale è arrivato dopo alcuni casi di problemi circolatori in persone che avevano da poco ricevuto il vaccino. Due eventi simili erano stati registrati in Austria, che aveva deciso la sospensione così come Estonia, Lituania, Lettonia e Lussemburgo a cui si sono aggiunte Danimarca, Norvegia e Islanda. Intanto l'Aifa in via cautelativa sospende le dosi di un altro lotto. Al momento nessun nesso di causalità è stato accertato. Colloquio Draghi-von der Leyen

Tre Paesi - Danimarca, Norvegia e Islanda - hanno sospeso in via precauzionale l’utilizzo del vaccino AstraZeneca, dopo che lo avevano già fatto Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia, in attesa di avere informazioni più chiare su problemi legati alla formazione di coaguli di sangue riscontrati in alcune persone che avevano da poco ricevuto il vaccino, una delle quali, in Danimarca, è deceduta per trombosi. L'Autorità sanitaria danese ha precisato che lo stop è di due settimane e che comunque "al momento non è stato determinato che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue". In Italia, sempre in via precauzionale, anche l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha disposto un divieto di utilizzo di un altro lotto del vaccino di AstraZeneca, il numero ABV2856, dopo alcuni "eventi avversi", chiarendo però che “al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi”. Stessa rassicurazione arriva dell’Ema, per la quale si può continuare a utilizzare il vaccino AstraZeneca in attesa delle indagini sui coaguli di sangue. Per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del farmaco in Francia, non c'è motivo di sospendere la vaccinazione con AstraZeneca ( LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI POTREBBE ESSERE VACCINATI - LE ULTIME NOVITÀ SUL PIANO VACCINALE ).

Dopo la sospensione in Austria, l’Ema aveva diffuso una prima rassicurazione sul vaccino AstraZeneca evidenziando l’assenza di indicazioni che la vaccinazione con quel siero “abbia causato patologie, non elencate tra gli effetti indesiderati". Oggi, dopo lo stop di Danimarca, Norvegia e Islanda, l’Ema è tornata a precisare che “il rischio di coaguli di sangue non è maggiore nelle persone vaccinate”. Le informazioni disponibili finora “indicano che il numero di eventi tromboembolici nelle persone vaccinate non è superiore a quello osservato nel resto della popolazione", ha detto l'agenzia europea del farmaco. "Al 10 marzo 2021, sono stati segnalati 30 casi di eventi tromboembolici tra quasi 5 milioni di persone vaccinate con il vaccino COVID-19 AstraZeneca nello Spazio economico europeo".

Militare morto dopo vaccino, indaga la procura di Siracusa

Del lotto sospeso dall’Aifa, invece, avrebbe fatto parte la dose di vaccino somministrata a un militare in servizio ad Augusta (Siracusa), di 43 anni, morto ieri mattina per un arresto cardiaco nella sua abitazione. Il militare il giorno precedente si sarebbe sottoposto alla prima dose di vaccino dello stesso lotto a cui fa riferimento l'Aifa. Sul caso la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Sono una decina le persone iscritte nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio colposo. “Si tratta di un lotto che è stato commercializzato sia in Italia che in Europa”, ha spiegato il procuratore capo di Siracusa, Sabrina Gambino. “Stiamo indagando e purtroppo non è facile visti i numerosi soggetti coinvolti. Non dobbiamo creare allarmismo ma le nostre scelte sono dettate dalla tutela della salute pubblica".

In Toscana, Liguria e Abruzzo usato il lotto sospeso, nessuna reazione grave



In Italia, come da indicazione precauzionale di Aifa, le regioni stanno procedendo alla sospensione dell'utilizzo del lotto ABV2856 fermato dall'Agenzia del farmaco. Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno già provveduto a stoppare l'utilizzo del lotto. In Liguria sono state consegnate 6.300 dosi del lotto sospeso e 5.500 dosi sono già state somministrate: non è stata segnalata alcuna reazione grave avversa, ha comunicato l'agenzia regionale per la sanità Alisa. Il lotto è arrivato in Toscana nel mese di febbraio: dall'11 al 23 febbraio, spiega una nota della Regione, sono state somministrate 15.743 dosi senza che siano emerse criticità particolari nelle persone che hanno ricevuto la prima dose. Anche in Abruzzo, dove il lotto è stato utilizzato dal 27 febbraio, nessuna reazione avversa è stata segnalata.



Cosa succede in Europa



La scorsa settimana l'ufficio federale austriaco per la sicurezza sanitaria aveva reso noto di avere sospeso la somministrazione di un lotto di vaccini AstraZeneca (il numero ABV5300) in seguito al decesso di una donna ed il ricovero di un'altra per un'embolia polmonare dopo la somministrazione di due dosi del vaccino. In seguito a questo episodio anche l'Estonia, la Lituania, il Lussemburgo e la Lettonia hanno sospeso in via precauzionale l'uso dei vaccini provenienti dallo stesso lotto, che conta un milione di dosi ed è stato distribuito in 17 Paesi (Italia esclusa). Anche la Danimarca ha ricevuto dosi da questo lotto, così come Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia, gli altri Paesi che hanno ricevuto vaccini dal lotto numero ABV5300 sono Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia.