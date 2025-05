Farmaci anti obesità, tirzepatide e semaglutide a confronto: lo studio

Introduzione

Negli ultimi anni, la ricerca nel trattamento dell'obesità ha registrato importanti progressi, portando a soluzioni terapeutiche sempre più mirate. Tra i trattamenti più recenti si distingue tirzepatide, un farmaco sviluppato da Eli Lilly, che l’Agenzia italiana del farmaco ha recentemente autorizzato per il trattamento del diabete di tipo 2 e per la gestione del peso corporeo in adulti con obesità o sovrappeso, ma solo in presenza di specifiche comorbidità. È proprio su quest’ultimo aspetto che si sono concentrati gli studi più recenti, tra cui il trial Surmount-5, che ha confrontato l’efficacia di tirzepatide con quella di semaglutide (Wegovy), farmaco anch'esso approvato in Italia, ma limitato al trattamento del diabete di tipo 2 non adeguatamente controllato. I risultati, presentati in una nota da Eli Lilly, suggeriscono che tirzepatide mostri una maggiore efficacia nella riduzione del peso rispetto a semaglutide. Ecco nel dettaglio i risultati del nuovo trial clinico, presentati al 32esimo European Congress on Obesity (Eco) in corso a Malaga e pubblicati sul New England Journal of Medicine. È importante sottolineare che entrambi i farmaci possono essere utilizzati solo su prescrizione medica, in quanto trattamenti specifici per determinate condizioni cliniche.