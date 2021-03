1/17 ©Ansa

Terminare la vaccinazione degli over 80, delle categorie dei docenti e delle varie forze dell'ordine, per poi proseguire con i pazienti estremamente fragili. Successivamente si andrà avanti per fasce di età decrescenti. Sono le prime informazioni su quanto contenuto nella bozza del nuovo piano vaccini

Covid, Stefani: "Priorità ai disabili"