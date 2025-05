Eccesso di peso e obesità, a chi rivolgersi? Come fare il primo passo

Iniziare un percorso di cura non è facile. Scende in campo Novo Nordisk, con un portale pensato per accompagnare le persone con obesità, creando una “guida passo-passo” dove trovare operatori specializzati che accompagnino il paziente in ogni step, dal primo consulto online alla messa a punto di piani personalizzati ascolta articolo

Fare il primo passo per prendersi cura di se stessi è tanto fondamentale quanto difficile. Non sempre è facile capire da dove partire e anche solo iniziare a cercare aiuto può essere complicato. È così soprattutto per quei tipi di patologie che oltre al corpo coinvolgono anche la mente, obesità compresa. In quanto malattia cronica che, in sintesi, si sviluppa quando c’è un eccesso anormale di grasso corporeo, richiede attenzione costante da parte dei medici, anche perché oltre alla sintomatologia a sé stante può essere legata ad altre malattie croniche: complicazioni cardiache, renali, ictus, cancro, diabete e anche malattie legate alla salute della donna. Per aiutare le persone con problemi di eccesso di peso a iniziare un percorso di cura scende in campo Novo Nordisk, multinazionale farmaceutica danese con oltre 100 anni di attività alle spalle. Ha deciso di arricchire il portale Novo IO, nato per accompagnare le persone con eccesso di peso e obesità in un percorso di cura, che – come spiega Alfredo Galletti, Vice President e General Manager di Novo Nordisk Italia – diventa “una guida passo-passo per il loro percorso di consapevolezza e cura, con informazioni sulla malattia scientificamente corrette ma accessibili, grazie anche al coinvolgimento di digital opinion leader, istruzioni e suggerimenti per coloro che sono già in cura e la possibilità di prenotare facilmente consulti e parlare con team medici qualificati”.

Novo IO, l’importanza di piani terapeutici personalizzati per le persone affette da obesità Patrocinato dalla FIAO (Federazione Italiana delle Associazioni Obesità), Novo IO diventa uno spazio dove le persone con eccesso di peso possono facilmente e rapidamente prenotare un consulto virtuale a distanza con team medici multidisciplinari di altissimo livello. Come spiega il professor Arya Sharma, direttore scientifico di Obesity Canada, non esiste infatti un’unica strategia efficace per tutti i pazienti: “Qualsiasi piano di gestione efficace prevede strategie a lungo termine che aiutano i pazienti a ridurre il peso corporeo e a evitare di riprenderlo”. Ciascun piano terapeutico deve prevedere varie opzioni di trattamento ed essere flessibile a eventuali cambiamenti in corso d’opera. Non si può quindi prescindere dalla presenza di un operatore sanitario specializzato. Leggi anche Obesità in crescita: nel 2050 colpirà metà della popolazione mondiale