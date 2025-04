L'obesità diventa "malattia", Italia verso approvazione del ddl

L'Italia si avvia a diventare il primo Paese al mondo a riconoscere ufficialmente l'obesità come una malattia "progressiva e recidivante", garantendo cure gratuite attraverso i livelli essenziali di assistenza (LEA). Si tratta di una svolta storica, che permetterà a chi ne soffre di accedere a trattamenti uniformi su tutto il territorio nazionale, senza discriminazioni. Già domani, o al più tardi la prossima settimana, la Camera darà il via libera al disegno di legge sulle "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità". Il testo, composto da sei articoli, rappresenta un passo cruciale per affrontare una condizione che interessa circa 6 milioni di italiani e che spesso è stata percepita più come una colpa che come una patologia.