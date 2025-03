Qual è la dieta per invecchiare in salute: lo studio

I ricercatori della Harvard TH Chan School of Public Health, dell'Università di Copenaghen e dell'Università di Montreal, si sono dedicati a uno studio che delineasse la dieta ideale per invecchiare in salute, o meglio, secondo la loro definizione, “raggiungere i 70 anni senza gravi malattie croniche e con una salute cognitiva, fisica e mentale mantenuta”. Questo studio, pubblicato su “Nature Medicine”, una rivista specializzata nella ricerca biomedica, rientra tra i primi studi che esaminano molteplici modelli alimentari durante la mezza età, in relazione all'invecchiamento sano complessivo. Gli stili in questione sono in totale otto, a supporto del fatto che, secondo i ricercatori, non ne esista uno più efficiente in assoluto, ma esistono più abitudini alimentari che, in base alle esigenze e caratteristiche di ciascuno, possono essere più o meno adatte. “I nostri risultati mostrano che non esiste una dieta adatta a tutti. Le diete sane possono essere adattate per soddisfare esigenze e preferenze individuali”, ha affermato Anne-Julie Tessier, l'autrice dello studio.