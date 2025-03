Inflazione e aumento dei prezzi, come cambia la dieta degli italiani

Introduzione

I dati Eurostat evidenziano che i rincari dovuti all'inflazione degli anni scorsi hanno colpito i prodotti tipici dell’alimentazione base, il cui prezzo si è impennato. Anche l’Istat ha segnato un aumento medio dei prezzi al consumo del 5,7%, con un picco del 9,8% fino a gennaio. Alcuni esempi sono l’olio d’oliva, che ha segnato il +30% rispetto al 2023 (anno in cui era cresciuto del 50% rispetto al 2022); il pane e i prodotti da forno il 15% in più, il pesce fresco il 12%. Il costo della carne è aumentato del 10-15%. Sono tutti valori con un impatto solo sul portafoglio, ma anche sulla salute. Lo si evince da un articolo della celebre rivista scientifica The Lancet, ripreso da Open.