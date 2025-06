Bonus Benessere 2025, tra pochi giorni Inps ripescherà i non ammessi

Quale tipologia di soggiorno contempla il sussidio Inps? L'Ente Previdenziale Nazionale (Inps) concorre, parzialmente o integralmente, alle spese di un pacchetto turistico inerente a una villeggiatura in territorio nazionale o in nazioni estere. Tale permanenza deve avere luogo nei periodi previamente indicati e può comprendere anche la modalità di spostamento tramite imbarcazione da crociera. L'organizzazione e la fornitura di questo viaggio non sono palesemente a carico dell'Inps, bensì di entità esterne operanti nel ramo turistico (come operatori turistici e uffici viaggi), scelti in piena autonomia dal richiedente la prestazione. La finalità di questi periodi di riposo è quella di concedere ai beneficiari di pensione occasioni per incentivare e mantenere l'indipendenza, oltre a favorire la socializzazione, anche per persone con limitata capacità motoria. Sono esclusi i viaggi itineranti, con l'unica deroga delle crociere. Nel pacchetto, pertanto, dovranno essere comprese le spese di ospitalità presso strutture ricettive, il sostentamento per l'intera durata della villeggiatura, incluse le ricorrenze festive, eventuali costi di trasporto inclusi nel programma, eventuali oneri correlati a escursioni, gite, attività sportive, ludico-ricreative e tutto ciò che è contemplato all'interno del pacchetto medesimo, oltre alle indispensabili coperture assicurative. Pernottamenti organizzati direttamente con la struttura ospitante o prenotati online non rientrano nella casistica di beneficio prevista nel bando