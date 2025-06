Imu, scadenza fissata al 16 giugno. Verranno versati 11 miliardi

L’altra variabile è quella delle aliquote. Sull’acconto di quest’anno non incidono le percentuali eventualmente modificate dai Comuni per il 2025. Per la scadenza del 16 giugno continuano a valere le aliquote in vigore nel 2024, con le quali i contribuenti si sono già confrontati con il saldo di dicembre 2024. Le nuove aliquote, nel caso in cui siano state modificate, andranno considerate, invece, nel saldo di dicembre. In questo sistema, però, c’è un ulteriore elemento, diventato pienamente operativo, dopo alcuni rinvii, lo scorso autunno. Si tratta cioè del nuovo prospetto Imu che le amministrazioni devono inviare entro il 14 ottobre al dipartimento Finanze. Chi non effettua questo invio sarà costretto ad applicare le aliquote di base. Quindi, potrebbe accadere che un Comune abbia addirittura modificato in aumento le aliquote per il 2025, ma poi si ritrovi ad applicare delle percentuali più basse al momento del saldo.