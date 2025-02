Tari e Imu, pignoramenti e sanzioni per mancato pagamento. Le novità

Introduzione

Il governo si appresta a varare una stretta sull'evasione delle imposte locali come Imu e Tari, con il duplice obiettivo di velocizzare le verifiche e incassare più velocemente il dovuto. Entro un mese, infatti, dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri il decreto di riforma del fisco locale che - secondo una bozza ottenuta da Il Sole 24 Ore - taglia da 160 a 80 giorni i termini per l'esecuzione forzata.

Il testo - che sarà al centro di un incontro con gli enti territoriali lunedì al ministero dell'Economia - prevede anche sanzioni alleggerite e sanatorie autonome, con la possibilità per gli amministratori locali di introdurre forme di adesione agevolata grazie alle quali ottenere l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni stesse