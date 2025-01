Fisco, in arrivo le lettere per aggiornare le rendite catastali

Introduzione

L'Agenzia delle Entrate si prepara a inviare lettere ai contribuenti che hanno effettuato lavori alla propria abitazione oppure hanno beneficiato di misure come il Superbonus per chiedere conto del loro operato. Le lettere partiranno dopo l'incrocio dei dati: ad esempio, chi ha avviato una pratica di Superbonus e ha ceduto il credito, ma non ha presentato la variazione catastale, potrebbe ricevere l'alert del Fisco. Ecco tutti i possibili esempi