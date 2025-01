Superbonus, lettere Agenzia Entrate per aggiornare rendite catastali

Introduzione

Scatta la campagna per aggiornare le rendite catastali degli immobili ristrutturati con il Superbonus. L'Agenzia delle Entrate si prepara a inviare lettere ai contribuenti che hanno beneficiato della misura, per chiedere conto del loro operato. Le lettere partiranno dopo l'incrocio dei dati: chi ha avviato una pratica di Superbonus e ha ceduto il credito ma non ha presentato la variazione catastale potrebbe ricevere l'alert del Fisco.