Rendita catastale, quando bisogna comunicare la variazione?

Introduzione

La dichiarazione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha parlato di verifiche catastali per chi ha usufruito dei bonus edilizi, ha messo in allarme soprattutto coloro che hanno beneficiato del Superbonus in questi anni. Eventuali variazioni della rendita catastale possono infatti avere effetti sia sull’Isee dei proprietari che sulle imposte locali, come l’Imu che si paga sulle seconde e terze case e quelle relative a successioni o trasferimenti immobiliari.

Già oggi sussiste l’obbligo di comunicazione della variazione della rendita catastale quando si eseguono lavori che comportano una variazione della pianta dell’immobile. A ciò, però, vanno aggiunti anche tutti quei lavori il cui importo può far variare del 15% la rendita. La Legge di Bilancio 2024 ha obbligato inoltre tutti i beneficiari del Superbonus a comunicare l'esecuzione di tali lavori: possibile quindi che nei prossimi mesi il Fisco invii diverse lettere di compliance ai contribuenti che non si sono messi in regola, che potrebbero a loro volta avviare i ricorsi per dubbia costituzionalità.