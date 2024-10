Rendite catastali, cosa cambia per chi ha utilizzato bonus edilizi

Introduzione

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha illustrato il Piano strutturale di bilancio in Parlamento. Tra le misure citate anche l'aggiornamento catastale – successivo all’utilizzo da parte dei proprietari di immobili di bonus edilizi – che era già previsto dalla precedente manovra. In concreto, significa che i proprietari di seconde o terze case che hanno utilizzato bonus edilizi dovranno versare una quota di Imu più alta ai comuni. Oppure, in caso di compravendite, saranno tenuti a versare imposte di registro e Iva più alte.

Il Psb si pone anche l’obiettivo di “rendere pubblico, accessibile e integrato con il catasto l’archivio Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica”, cioè l’Ape. Le banche dati di Ape e catasto dovrebbero perciò comunicare fra loro